De Whirlpool FWF71683WE EU is geschikt voor 7 kg was. De machine heeft o.a. het programma freshcare +. Dit programma gebruikt stoom om verspreiding van vieze geuren in de machine te voorkomen. Deze optie start als de wascyclus afgerond is. Verder is er het programma 'kleuren 15', geschikt voor licht bevuilde stoffen zonder vlekken.