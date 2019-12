Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FWF81683WE NL heeft een capaciteit van 8 kg. Broertje FWF81683WE EU is gelijk aan deze machine, maar heeft een bedieningspaneel zonder tekst maar met plaatjes. De machine heeft onder andere het programma freshcare +, dat gebruikt stoom om verspreiding van vieze geuren in de machine te voorkomen. Deze optie start als de wascyclus afgerond is.