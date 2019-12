Testresultaten van de Samsung AddWash

Nieuws|De Samsung AddWash wordt door Samsung flink gepromoot. Hoe handig is het wel niet om een vergeten sok nog even in de wasmachine te kunnen gooien? Daar zijn meningen vast over verdeeld. Wij vroegen ons af op welke momenten je was kunt toevoegen en of het allemaal wel veilig is. Wij testten de WW70K5400WW.

Je kunt het programma op de machine stopzetten wanneer het indicatielampje van AddWash aan is. Om de AddWashklep (de Add Door) te openen moet je eerst op de pauzeknop drukken. Daarna kun je de Add Door openen door op de knop op de klep te drukken. Als je direct op die knop drukt krijg je een foutmelding (ddC). Maar als je het goed doet; dus eerst de pauze knop en dan de knop op de Add Door kan je de extra deur openen.

We stopten de machine ook na zo’n 35 minuten. De temperatuur in de machine is dan hoger dan 50°. Een mogelijk gevaarlijke situatie. Je kunt dan de klep maar een klein stukje openen en je kunt er geen wasgoed bij doen. Er is dus een beveiliging wanneer er hoge temperaturen in de machine zijn. Toch waarschuwt Samsung in de handleiding dat de Add Door per ongeluk kan worden geopend zonder dat je op Start/Pauze drukt.

Opvallend is verder de waarschuwing in de handleiding dat je niet te veel kracht op de Add Door moet zetten omdat deze andere kan breken. Verder wordt gewaarschuwd de Add Door niet te openen als het sop in de trommel boven het niveau van de Add Door uitkomt. En het is niet de bedoeling om een hele lading was via de Add Door in de machine te plaatsen. Het is alleen voor kleine hoeveelheden.

De Add Door zit bij het door ons geteste model wel in de weg bij het openen van de gewone deur. Verder vallen de spoelresultaten op, die vallen tegen. Het centrifugeerresultaat daarentegen zit juist in de betere regionen. Maar al met al zijn de resultaten iets boven gemiddeld. Bekijk alle testresultaten van de Samsung WW70K5400WW.