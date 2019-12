Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW70K5400WW is een van de add-wash machines van Samsung, je kunt er via een extra deurtje vergeten was in een later stadium aan toe voegen. Hij heeft een capaciteit van 7 kilo en centrigufeert op maximaal 1400 toeren. Hij beschikt over veel aparte programma's zoals een programma voor beddengoed, babykleding en een trommelreinigingsprogramma. Wanneer het is ingesteld kan je de machine ook bedienen met een app.