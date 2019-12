Wasmachines op IFA 2016

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, bekeken we de nieuwste wasmachines.

App gestuurd wordt de norm

Geen app om je wasmachine mee te besturen? Dan val je als wasmachinefabrikant anno 2016 behoorlijk uit de toom. In de apps zitten onder andere adviezen over het reinigen van je kleding. Handig om bij de hand te hebben, want wie slaat de handleiding hier nog op na? Vervolgens kun je de instellingen die je nodig hebt direct naar je wasmachine sturen. Je kunt ook alle instellingen zelf invoeren. Bij Samsung valt op dat ook het aantal spoelbeurten zelf ingesteld kunnen worden. Verder lijkt de waarschuwing die de wasmachine naar je telefoon stuurt, als de was klaar is, het handigst. Want wie vergeet er niet af en toe een was tijdig uit de machine te halen? Zulke op afstand te bedienen wasmachines zijn echter wel de toplijn van de merken en erg prijzig. Gelukkig zijn er ook nog wasmachines die je zonder app kunt besturen.

Displays steeds uitgebreider

Hoewel de app dus niet overal voor nodig is, zien we wel overal steeds grotere, digitale displays. Zelfs Miele stapt bij hun classic machine af van de vertrouwde Miele bediening en zoekt het in de meer interactieve displays.

Stoomprogramma's

Een ander terugkerend element is het stoomprogramma. Bij AEG introduceren ze 'plussteam', een stoomprogramma dat aan het einde van de wasbeurt aangaat. Zo is je was makkelijker te strijken.

Waterontharder

AEG pakt het rigoureus aan dit jaar: het complete programma wordt aangepast. Het meest opvallend is de 9000 serie met ingebouwd waterfilter. Doordat het water zachter gemaakt wordt, zouden kleuren beter behouden blijven.

Uitbreiding AddWash programma Samsung

Vorig jaar werd met veel bombarie de AddWash van Samsung geïntroduceerd, maar was de wasmachine zelf nergens te bekennen. In de loop van 2016 werden ze echt beschikbaar voor de markt en hebben we ook verschillende modellen getest. Dit jaar introduceert Samsung een AddWash was-droogcombinatie. Deze machine is tevens voorzien van Air Wash. De machine gebruikt dan warme lucht om kleding op te frissen die niet direct een wasbeurt nodig heeft. Vanaf november is deze was-droogcombinatie verkrijgbaar.