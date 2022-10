Hoe wij wifi-versterkers testen

Welke wifi-versterkers testen we?

We testen wifi-versterkers en dan vooral mesh-systemen. We denken dat mesh-systemen voor de meeste consumenten de eenvoudigste oplossing zijn voor het verbeteren van het wifi-signaal in huis.

We maken een onderscheid tussen wifi-versterkers die je los koopt en wifi-versterkers die je via de provider koopt of huurt.

Hoe testen we?

We onderzoeken wifi-versterkers op meer dan 100 punten volgens een vast testprogramma. Elk testonderdeel weegt voor een bepaald percentage mee in het totale testoordeel. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste testonderdelen.

Prestaties (70%)

Het oordeel is opgebouwd uit oordelen voor snelheid en bereik. De snelheid bepalen we op verschillende locaties en afstanden. De lab-opstelling is gelijk aan een thuissituatie. We testen de snelheid via wifi en via de kabel. Hierbij sluiten we 2 laptops, 2 smartphones en een smart-tv aan op het netwerk.

We meten ook hoe goed het bereik is. Dit doen we met grote bestanden én met heel veel kleine bestanden. Denk aan Netflix afspelen in 4K, muziek streamen en videobellen. We gebruiken speciale software om het bereik te beoordelen. Daarmee zien we precies hoe sterk het signaal is op elke locatie in ons lab.

Mogelijkheden (15%)

Dit zijn de functies die je op een router kunt verwachten. We inventariseren het aantal netwerkaansluitingen en welke draadloze standaarden de router ondersteunt. Ook kijken we of je de versterkers automatisch in en uit kunt schakelen. Hoeveel verbindingsmogelijkheden zijn er? En wat is de bandbreedte van de wifi-kanalen?

Gebruiksgemak (10%)

Wifi-versterkers moet je eenvoudig kunnen installeren en bedienen. Bij de wifi-versterkers zit vaak een app die je begeleidt bij de installatie. We kijken naar het gemak van de installatie en naar het gemak tijdens het dagelijkse gebruik.

Energieverbruik (5%)

Een router en wifi-versterkers staan continu aan. Tijdens het gebruik van verschillende apparaten kan het stroomverbruik behoorlijk oplopen. We meten het verbruik wanneer er veel gegevens worden verwerkt en wanneer dat niet zo is. Met deze informatie berekenen we het jaarlijkse energieverbruik en de kosten daarvan. Hierbij gaan we ervan uit dat wifi-versterkers zo’n 16 uur per dag gegevens verwerken.

Beveiliging (0%, wel strafpunten)

Een product moet veilig zijn. Dus als een product een onvoldoende krijgt, levert dit strafpunten op. Hoe groter de onvoldoende, hoe meer strafpunten.