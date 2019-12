Consumentenbond roept Kruidvat op het matje om actie total body scan

Nieuws|De Consumentenbond is onaangenaam verrast door de winactie van Kruidvat waarbij klanten kans maken op een total body scan van Prescan. Met deze actie wordt de consument verleid tot het ondoordacht aangaan van een preventief medisch onderzoek. Dat is gevaarlijk en onwenselijk.

Medische prijs

Bij aankoop van 2 Kruidvat-actieproducten (vitamines, mineralen, voedings- en afslanksupplementen) ontvangt de klant van Kruidvat een actiecode waarmee hij kans maakt op een total body scan van Prescan t.w.v. €1358. De total body scan die Kruidvat als prijs aanbiedt is in Nederland niet toegestaan; het preventief medisch onderzoek zal dan ook in Duitsland plaatsvinden. De Consumentenbond vindt het vreemd dat Kruidvat een medisch onderzoek - dat nota bene verboden is in Nederland - als prijs aanbiedt. Sowieso zou er zeer voorzichtig om moeten worden gegaan met het aanbieden van prijzen op het medische vlak.

Risico's

Nog zorgelijker is het feit dat Kruidvat de prijs aanbiedt zonder de risico's en nadelige bijkomstigheden te vermelden. Zo kan een total body scan bijvoorbeeld een valse uitslag geven. Het kan voorkomen dat de total body scan een ziektebeeld of risicofactor niet detecteert en de patiënt dus onterecht geruststelt. Andersom is er ook een kans dat de total body scan een risicofactor waarneemt, terwijl deze er in werkelijkheid niet is.

Daarnaast kan de uitslag van de total body scan van invloed zijn op je kansen voor een verzekering of hypotheek. Bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek worden vaak gezondheidsvragen gesteld, die je naar waarheid moet beantwoorden. De antwoorden op deze vragen kunnen van invloed zijn op de prijs of de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering of hypotheek.

Ook kan het voorkomen dat de total body scan een verhoogd risico constateert en er vervolgonderzoeken volgen om de exacte diagnose te stellen. Deze onderzoeken zijn vaak niet zonder risico en waren misschien niet eens nodig, als er onterecht een risicofactor is geconstateerd. Daarnaast kan het zo zijn dat je voor de kosten van de vervolgonderzoeken opdraait middels je eigen risico.

Zie ook ons eerdere artikel (pdf) over de risico's achter de total body scan.

Drempelverlagend

Het is uiteraard het goed recht van de consument om zelf te kiezen voor een total body scan. Dit zou dan echter weloverwogen moeten gebeuren, gezien de risico's. Door de total body scan als prijs aan te bieden verlaagt Kruidvat de drempel om deze scan te ondergaan. Met deze actie wordt de consument verleid tot het ondoordacht aangaan van een preventief medisch onderzoek omdat het een cadeau is. Dat is gevaarlijk en onwenselijk.

Kruidvat zal van de Consumentenbond een brief ontvangen waarin op deze punten wordt gewezen.

Overweeg je een total body scan? Bezoek dan checkdecheck.nl voor informatie over deze gezondheidscheck.