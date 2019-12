Vergoeding zorgverzekering Besnijdenis

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Besnijdenis of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor besnijdenis

Een besnijdenis van een jongen of volwassen man is het verwijderen van de voorhuid van de penis. Dit is een vrij eenvoudige operatie die poliklinisch kan worden uitgevoerd.

De ingreep wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten (gedeeltelijk) vanuit de aan aanvullende verzekering. De besnijdenis van een jongen kost ongeveer €260, van een volwassen man €360.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een besnijdenis, vergelijk dan eerst de voorwaarden en de premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.