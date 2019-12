Vergoeding zorgverzekering Dyslexie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Dyslexie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor dyslexie

In een beperkt aantal gevallen kunnen kinderen die op school problemen hebben met lezen en/of spelling in aanmerking komen voor 100% vergoeding van dyslexiezorg vanuit de basisverzekering. Zij moeten dan aan drie voorwaarden voldoen: de kinderen moeten op de basisschool zitten en minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud zijn. Er moet sprake zijn van ernstige dyslexie én van enkelvoudige dyslexie. Dat betekent dat het kind geen bijkomende stoornis heeft, zoals ADHD of autisme.

Als je kind niet aan deze drie voorwaarden voldoet, zul je zelf de kosten voor het onderzoek naar en behandeling van dyslexie moeten betalen. Zorgverzekeraars vergoeden dyslexie zelden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

