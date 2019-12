Vergoeding zorgverzekering Oedeemtherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Oedeemtherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie voor patiënten die last hebben van abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit wordt ook wel een "oedeem" of "lymfoedeem" genoemd. Oedeemtherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak alleen als je een chronische aandoening hebt. Je kunt je hiervoor wel verzekeren via een aanvullende verzekering. De kosten worden alleen vergoedt wanneer u een verwijsbrief heeft van een arts.

