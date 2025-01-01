Overweeg je een Studenten Goed Verzekerd zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Studenten Goed Verzekerd. De basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar bijna hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Studenten Goed Verzekerd-verzekering.

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