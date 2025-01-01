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Studenten Goed Verzekerd Zorgverzekering

  • Overweeg je een Studenten Goed Verzekerd zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Studenten Goed Verzekerd. De basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar bijna hetzelfde.

    Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Studenten Goed Verzekerd-verzekering.

    Contactgegevens Student Goed Verzekerd

    Telefoonnummer:

    		  

    088 - 222 40 40 (Menzis)

    E-mail:

    		   Stel vraag via formulier

    Website:

    		   www.studentengoedverzekerd.nl

    Adres:

    		  

    Postbus 75000
    7500 KC Enschede

  • Premies Studenten Goed Verzekerd Zorgverzekering 2026

    Let op! Onderstaande premies zijn inclusief de collectiviteitskorting via het collectief Studenten Goed Verzekerd.

    Studenten Goed Verzekerd   Maandpremie 2026
    Basisverzekering Basis Voordelig (natura)   €151,25
    ExtraVerzorgd 1   €6,88
    ExtraVerzorgd 2   €21,25
    ExtraVerzorgd 3   €45,80
    JongerenVerzorgd   €16,92
    TandVerzorgd 250   €11,68
    TandVerzorgd 500   €19,25
    TandVerzorgd 750   €38,00

    Over Studenten Goed Verzekerd Zorgverzekering

    Studenten Goed Verzekerd is een collectieve zorgverzekering voor studenten. Het zorgcollectief is opgericht door de studentenorganisaties ISO en LSVb en is ondergebracht bij Menzis.

    Let op! De verzekeringen van Studenten Goed Verzekerd staan niet in onze Zorgverzekeringsvergelijker

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