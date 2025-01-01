Overweeg je een Studenten Goed Verzekerd zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Studenten Goed Verzekerd. De basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar bijna hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Studenten Goed Verzekerd-verzekering.
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Telefoonnummer:
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088 - 222 40 40 (Menzis)
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E-mail:
|Stel vraag via formulier
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Website:
|www.studentengoedverzekerd.nl
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Adres:
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Postbus 75000
Let op! Onderstaande premies zijn inclusief de collectiviteitskorting via het collectief Studenten Goed Verzekerd.
|Studenten Goed Verzekerd
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Basis Voordelig (natura)
|€151,25
|ExtraVerzorgd 1
|€6,88
|ExtraVerzorgd 2
|€21,25
|ExtraVerzorgd 3
|€45,80
|JongerenVerzorgd
|€16,92
|TandVerzorgd 250
|€11,68
|TandVerzorgd 500
|€19,25
|TandVerzorgd 750
|€38,00
Studenten Goed Verzekerd is een collectieve zorgverzekering voor studenten. Het zorgcollectief is opgericht door de studentenorganisaties ISO en LSVb en is ondergebracht bij Menzis.
Let op! De verzekeringen van Studenten Goed Verzekerd staan niet in onze Zorgverzekeringsvergelijker
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