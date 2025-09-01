Stop misleidende dropshipping

Steeds meer webshops doen alsof ze Nederlands zijn, maar sturen producten rechtstreeks uit China. Consumenten betalen te veel, wachten lang en retourneren is vaak lastig of duur. Wij willen strengere regels tegen misleidende dropshipping.
Veel webshops verkopen producten via dropshipping zonder dat consumenten dat weten. Je denkt bij een gewone Nederlandse webshop te kopen, maar het product komt vaak rechtstreeks uit China. De levertijd is lang, de kwaliteit valt tegen en retourneren is duur of ingewikkeld.
Uit onze onderzoeken blijkt dat veel van deze webshops zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld door onduidelijke informatie over retourkosten, ontbrekende contactgegevens of misleidende informatie over levertijden. Bijna iedere consument die ooit bij een dropshipper bestelde, had dat achteraf liever niet gedaan.
Consumenten moeten beter beschermd worden tegen misleidende dropshipping. Daarom pleiten wij voor:
Blijft misleiding de norm, dan moet dropshipping wat ons betreft worden verboden.
De Consumentenbond blijft onderzoek doen naar dropshipping en misleidende webshops. We spreken platforms, betaalproviders en webshopsoftware (zoals Shopify) aan op hun verantwoordelijkheid.
Ook zetten we druk op toezichthouders en politiek voor strengere regels en betere handhaving in Nederland en in Europa. Samen met consumenten maken we duidelijk dat misleidende dropshipping moet stoppen.
Ramona de Jong, Belangenbehartiger Consumentenbond
Uitkomsten panelonderzoek
Veel consumenten voelen zich achteraf opgelicht na een bestelling bij een dropshipper. Uit ons panelonderzoek blijkt dat lange levertijden, hoge retourkosten en slechte kwaliteit veel voorkomen.
Lees het artikel uit de Consumentengids van september 2025 (pdf, alleen voor leden)
Vervolgonderzoek naar 20 dropshippers
In een vervolgonderzoek bekijken we 20 dropshippingwebshops waarover veel klachten zijn. We zien misleidende trucs, zoals nepreviews, onduidelijke levertijden en verborgen retouradressen in het buitenland.
Lees het artikel uit de Consumentengids van mei 2025 (pdf, alleen voor leden)
Onderzoek naar 100 dropshippers
Veel consumenten bestellen onbewust bij een dropshipper. Uit ons onderzoek naar 100 webshops blijkt dat ze vaak onduidelijk zijn over levertijden, retouren en herkomst van producten. Daardoor krijgen consumenten regelmatig te maken met problemen.
Lees het artikel uit de Consumentengids van september 2024 (pdf, alleen voor leden)
Je bestelt een product bij een Nederlandse webshop. Blijkt je pakketje, na weken wachten, alsnog uit het buitenland te komen. Dan heb je waarschijnlijk te maken met dropshipping. Hoe werkt dit en wat zijn je rechten?
Iedereen kan dropshipper worden. Dat zorgt voor de nodige problemen. Bijna iedereen die er iets koopt voelt zich achteraf opgelicht. Maar wie is hier nou verantwoordelijk? En wie zorgt ervoor dat dit stopt?
Sommige webshops doen zich voor als een Nederlandse webwinkel maar zijn slechts een doorgeefluik. Ze sturen je bestelling door naar een Chinese leverancier. Dit heet dropshipping. We onderzochten 20 dropshippers die veel klachten veroorzaken.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.
