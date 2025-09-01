Stop misleidende dropshipping

Wat is er mis?

Veel webshops verkopen producten via dropshipping zonder dat consumenten dat weten. Je denkt bij een gewone Nederlandse webshop te kopen, maar het product komt vaak rechtstreeks uit China. De levertijd is lang, de kwaliteit valt tegen en retourneren is duur of ingewikkeld.

Uit onze onderzoeken blijkt dat veel van deze webshops zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld door onduidelijke informatie over retourkosten, ontbrekende contactgegevens of misleidende informatie over levertijden. Bijna iedere consument die ooit bij een dropshipper bestelde, had dat achteraf liever niet gedaan.

Onze eisen

Consumenten moeten beter beschermd worden tegen misleidende dropshipping. Daarom pleiten wij voor:

Duidelijke informatie over herkomst, levertijd en retourkosten.

Strengere controle voordat een webshop online mag.

Verantwoordelijkheid voor platforms, betaalproviders en webshopsoftware (zoals Shopify).

De mogelijkheid om misleidende webshops snel offline te halen.

Blijft misleiding de norm, dan moet dropshipping wat ons betreft worden verboden.

Wat gaan we doen?

De Consumentenbond blijft onderzoek doen naar dropshipping en misleidende webshops. We spreken platforms, betaalproviders en webshopsoftware (zoals Shopify) aan op hun verantwoordelijkheid.

Ook zetten we druk op toezichthouders en politiek voor strengere regels en betere handhaving in Nederland en in Europa. Samen met consumenten maken we duidelijk dat misleidende dropshipping moet stoppen.