Stop misleidende dropshipping

Steeds meer webshops doen alsof ze Nederlands zijn, maar sturen producten rechtstreeks uit China. Consumenten betalen te veel, wachten lang en retourneren is vaak lastig of duur. Wij willen strengere regels tegen misleidende dropshipping.

Wat is er mis?

    Veel webshops verkopen producten via dropshipping zonder dat consumenten dat weten. Je denkt bij een gewone Nederlandse webshop te kopen, maar het product komt vaak rechtstreeks uit China. De levertijd is lang, de kwaliteit valt tegen en retourneren is duur of ingewikkeld.

    Uit onze onderzoeken blijkt dat veel van deze webshops zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld door onduidelijke informatie over retourkosten, ontbrekende contactgegevens of misleidende informatie over levertijden. Bijna iedere consument die ooit bij een dropshipper bestelde, had dat achteraf liever niet gedaan. 

    Onze eisen

    Consumenten moeten beter beschermd worden tegen misleidende dropshipping. Daarom pleiten wij voor:

    • Duidelijke informatie over herkomst, levertijd en retourkosten.
    • Strengere controle voordat een webshop online mag.
    • Verantwoordelijkheid voor platforms, betaalproviders en webshopsoftware (zoals Shopify).
    • De mogelijkheid om misleidende webshops snel offline te halen.

    Blijft misleiding de norm, dan moet dropshipping wat ons betreft worden verboden.

    Wat gaan we doen?

    De Consumentenbond blijft onderzoek doen naar dropshipping en misleidende webshops. We spreken platforms, betaalproviders en webshopsoftware (zoals Shopify) aan op hun verantwoordelijkheid.

    Ook zetten we druk op toezichthouders en politiek voor strengere regels en betere handhaving in Nederland en in Europa. Samen met consumenten maken we duidelijk dat misleidende dropshipping moet stoppen.

    'Het bestrijden van dropshippers die regels overtreden is dweilen met de kraan open. Wat ons betreft wordt het verboden'

    Ramona de Jong, Belangenbehartiger Consumentenbond

Tijdlijn

1 september 2025

Uitkomsten panelonderzoek

Veel consumenten voelen zich achteraf opgelicht na een bestelling bij een dropshipper. Uit ons panelonderzoek blijkt dat lange levertijden, hoge retourkosten en slechte kwaliteit veel voorkomen.

Lees het artikel uit de Consumentengids van september 2025 (pdf, alleen voor leden)

1 mei 2025

Vervolgonderzoek naar 20 dropshippers

In een vervolgonderzoek bekijken we 20 dropshippingwebshops waarover veel klachten zijn. We zien misleidende trucs, zoals nepreviews, onduidelijke levertijden en verborgen retouradressen in het buitenland.

Lees het artikel uit de Consumentengids van mei 2025 (pdf, alleen voor leden)

1 september 2024

Onderzoek naar 100 dropshippers

Veel consumenten bestellen onbewust bij een dropshipper. Uit ons onderzoek naar 100 webshops blijkt dat ze vaak onduidelijk zijn over levertijden, retouren en herkomst van producten. Daardoor krijgen consumenten regelmatig te maken met problemen.

Lees het artikel uit de Consumentengids van september 2024 (pdf, alleen voor leden)

Lees meer

