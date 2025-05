Onjuiste adviezen

AI-antwoorden bij Google heten ‘AI-overzichten’. In plaats van alleen een lijst met linkjes presenteert Google direct een samengevat antwoord. Vaak bestaat dat antwoord uit meerdere alinea’s of een opsomming. Die toont Google wanneer de zoekdienst inschat dat AI extra nuttig kan zijn voor een passend antwoord. Helaas geeft Google soms compleet onjuiste adviezen.

De informatie in Googles AI-antwoorden is gebaseerd op diverse online bronnen, waar in het overzicht ook naar wordt verwezen. Door op een schakelicoontje te klikken, kun je de geraadpleegde bronnen inzien en als je wilt verder lezen.

Bizarre antwoorden

Hoewel AI-antwoorden over het algemeen betrouwbaarder zijn geworden, krijg je soms toch verkeerde of bizarre antwoorden. We deden een kleine steekproef met 10 zoekvragen die met gezondheid te maken hebben. We keken naar de AI-antwoorden die Google gaf. Meestal waren de adviezen min of meer bruikbaar, maar bij 1 van de 10 zoekvragen sloeg Google de plank flink mis.

‘Eiwitrijk eten bevordert vetverbranding’

Op de simpele zoekvraag ‘snel afvallen’ kregen wij het AI-advies om eiwitrijk te eten, want ‘dat bevordert de vetverbranding’. De bron is een blogbericht van een fitnessketen. Maar in het blogbericht staat niets over eiwitrijk eten en vetverbranding. Misschien heeft het er ooit wel ingestaan, maar nu niet meer. Wij kunnen deze ‘hallucinatie’ daarom niet verklaren.

Let op: je kunt dus niet blind vertrouwen op de AI-antwoorden van Google. Klik daarom altijd door naar de bronnen waarop Google zich zegt te baseren.

Minder doorklikken

Vooral bij informatieve en oplossingsgerichte vragen, zoals 'hoe werkt…' of 'wat is…', verschijnen de AI-antwoorden prominent bovenaan. Dit kan gevolgen hebben voor websites die normaal veel verkeer uit Google ontvangen, omdat gebruikers vaker direct in de zoekmachine hun antwoord vinden. Volgens Google zorgen AI-overzichten ervoor dat gebruikers sneller antwoord krijgen op hun vragen en minder vaak hoeven door te klikken naar externe websites.

De AI-overzichten zijn in het Nederlands wanneer de zoekopdracht in het Nederlands is gesteld, maar verschijnen ook bij Engelstalige zoektermen. Gebruikers kunnen feedback geven op de AI-antwoorden, bijvoorbeeld als ze een antwoord verkeerd vinden.

AI-adviezen uitschakelen

Je kunt de AI-overzichten niet zomaar uitschakelen. Dit kan wel met speciale browserextensies. Zo is er de extensie ‘Hide Google AI Overviews’. Deze extensie werkt nog niet helemaal goed. Na installatie meldt Google steeds dat er ‘geen AI-overzicht beschikbaar is’ voor je zoekopdracht.

Ook Startpage.com laat je ‘klassiek googlen’. Deze site laat je met Google zoeken, maar dan via een omweg. Door de omleiding zie je geen AI-overzichten én je deelt minder gegevens met Google, wat beter is voor je privacy. Van Startpage is inmiddels ook een app, zowel voor iOS (iPhone, iPad) als Android.