AI kan het fout hebben

Chatbots als ChatGPT, Copilot, Google Gemini en Perplexity worden steeds beter. Maar nog steeds maken ze af en toe fouten. Deze ‘antwoordmachines’ op basis van generatieve AI werken met waarschijnlijkheidsalgoritmen en uitgebreide taalmodellen om goed lopende zinnen te produceren.

Het helpt als in de antwoorden ook de bronnen zijn weergegeven. Dan kun je bij een bewering doorklikken naar de bron om het een en ander te checken. Perplexity.ai doet dit zeer uitgebreid. Bij de andere antwoordmachines zie je de bronnen gelukkig ook steeds vaker.

Wees je bewust van de ‘bias’

Let op de vooringenomenheid of ‘bias’ van AI. De tools zijn getraind met gegevens uit het verleden. Een verleden waarin bijvoorbeeld de agent, de dokter of de piloot bijna altijd een witte man was. Een hypermoderne foto- of tekstgenerator geeft dat stereotype terug. Als je vraagt om een foto van een bepaald beroep zie je bijvoorbeeld zelden een vrouw. Dat kun je zelf corrigeren door de prompt (opdracht) aan te vullen.

AI traint zich met jouw data

Als je een tekst uploadt naar een chatbot of een foto naar een plaatjesgenerator, kan die gebruikt worden voor het trainen van het AI-model. Wees je daarvan bewust. Upload niet zomaar persoonsgegevens en persoonlijke foto’s, zeker niet die van anderen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren. Dus dat kan een naam zijn maar ook een portretfoto, een telefoonnummer, enz.

In de Pro-versie van ChatGPT (ongeveer €20 per maand) worden gebruikersgegevens niet gebruikt om het model verder te trainen. Dat gebeurt alleen als de gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft. De meeste mensen gebruiken de gratis versie van ChatGPT. In die versie worden gegevens wel voor trainingsdoeleinden gebruikt.

Jouw creatie blijft niet privé

Sommige AI-tools delen jouw creaties ongevraagd met andere gebruikers. Zoals Midjourney. Wees je daarvan bewust. Lees de privacyverklaring en kijk naar de gebruikersinstellingen.