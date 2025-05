AI-fototools

Midjourney

Website: midjourney.com

Account verplicht

€12 per maand

Op midjourney.com maak je hoogwaardige afbeeldingen op basis van tekstuele beschrijvingen (‘prompts’). De tool is beter dan de meeste andere plaatjesmakers. Je voert een opdracht bijvoorbeeld in als ‘metallic caravan, jaren 50 style, in een weiland. Een man en een vrouw zitten voor de caravan’. Een flinke drempel is het abonnement, dat is er vanaf €12 per maand. Sinds begin 2025 is ChatGPT bovendien zó goed geworden in het maken van foto's dat je Midjourney misschien niet eens nodig hebt.

Microsoft Designer

Website: designer.microsoft.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

Ook bij Microsoft kun je AI gebruiken om een tekst om te zetten naar een plaatje. Met Designer maak je bijvoorbeeld wenskaarten en uitnodigingen. Je geeft in de opdracht (‘prompt’) de gewenste stijl aan. Per dag kun je 15 plaatjes maken. Je hebt wel een Microsoft-account nodig. Microsoft Designer is er ook als app. Die is handig als je snel een plaatje wilt maken voor bijvoorbeeld WhatsApp.

Ideogram.ai

Website: ideogram.ai

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

Met Ideogram.ai maak je een illustratie of foto waarin woorden of korte zinnen de hoofdrol hebben. Bijvoorbeeld de naam Sam in de vorm van 3 letterballonnen. Het simpelste krijg je dit door een leuke creatie van een ander als uitgangspunt te nemen. Vervang de woorden tussen de aanhalingstekens in de tekstopdracht door je eigen tekst en kies Generate. Bij gratis gebruik is de beeldresolutie 1024x1024 pixels. Voor scherper beeld moet je minimaal €8 per maand betalen.

Canva

Website: canva.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

Canva is een online-platform met honderden grafische ontwerptools van verschillende softwareontwikkelaars. Je vindt er tools om afbeeldingen te maken en bewerken, websites te bouwen en video’s te bewerken. Bij de AI-tools vinden we de ‘Image upscaler’ een handige. Zo maak je van een kleine profielfoto een foto met hoge resolutie.

Fotor

Website: fotor.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

Ook Fotor is een verzamelplaats van uiteenlopende grafische tools. Heb je een oude, korrelige portretfoto in een lage resolutie, kies dan voor AI Upscaler en Face Unblur. Het kan een familiekiekje uit een album een enorme oppepper geven.

Via ‘Text to image’ genereer je nieuwe afbeeldingen op basis van een tekstopdracht. Tot 3 AI-foto’s is dat gratis. Daarna moet je credits kopen.

Pixlr

Website: pixlr.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

Pixlr.com is een bekende site om direct in je browser foto’s te bewerken. Nieuw is de AI Photo Editor. Laad je eigen afbeelding in en je kunt magische trucs uithalen. Zoals ‘generative expand’. Daarbij maak je een foto extra breed of juist extra hoog. De AI ‘verzint’ de bijkomende beeldstroken.

Ook top is ‘generative transform’. Selecteer een onderwerp in je foto en je kunt die verkleinen of vergroten of zelfs draaien. De AI past automatisch de achtergrond aan.

Palette

Website: palette.fm

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Betaald

Palette is een goede tool om zwart-witfoto’s om te zetten naar kleur. Je uploadt je zwart-witfoto en een paar seconden later heeft Palette verschillende typen kleurenfilters toegepast. Klik op het beste resultaat en kies eventueel voor het aanpassen van de bewerking. Voeg bijvoorbeeld ‘on a sunny day’ toe.

Je mag eindeloos foto’s omzetten maar met een watermerk. Je mag eenmalig 1 HD-foto zonder watermerk downloaden. Voor meer HD-foto’s zonder watermerk moet je betalen (vanaf €2 per foto; zie ‘Pay once’).