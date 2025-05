AI-muziektools

Soundraw

Website: soundraw.io

Account verplicht

Gratis

Soundraw is een eenvoudig te bedienen automatische muziekmaker. Kies welke genres muziek je wilt, of combineer meerdere genres, kies het tempo en hoe lang het nummer moet duren. Daarna maakt de tool rechtenvrije muziek voor je. Bij elk voorgesteld nummer kun je instrumenten toevoegen of weghalen, het tempo aanpassen, enzovoort.

Je kunt per dag 50 nummers gratis genereren. Voor meer muziek is een abonnement nodig van €20 per maand.

Udio

Website: udio.com

Account verplicht

Gratis

Udio wordt ook wel de ChatGPT van de muziek genoemd. Je beschrijft waar je nummer over moet gaan, bijvoorbeeld een anekdote. Udio genereert na een paar minuten 2 samples van een halve minuut, compleet met een songtekst. Je kunt dan kiezen om een langere versie te maken. De tool kan je op ideeën brengen als je zelf graag muziek schrijft. Minpuntje: bij Nederlandse zang ligt de klemtoon niet altijd goed.

Suno

Website: suno.com

Ook beschikbaar als app

Account verplicht

Gratis/betaald

Ook Suno is een simpel werkende muziekmaker die in enkele minuten complete liedjes voor je kan produceren. Je voert een prompt in met een gewenste muziekstijl, onderwerp en sfeer, waarna Suno automatisch 2 nummers genereert met zang, tekst en instrumentatie. Je kunt kiezen uit verschillende zangstemmen.

Met een gratis account kun je 5 keer muziek maken met in totaal 10 nummers. Voor meer nummers betaal je €10 per maand.