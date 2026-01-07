Bijgewerkt op:16 februari 2026
Meta gebruikt sinds mei 2025 de openbare gegevens die je op Facebook en Instagram plaatst (tekst én foto’s) voor het trainen van de AI-modellen van de eigen AI-chatbot. Dit kun je stoppen. Gebruik je 1 Meta-account voor beide platforms? Dan hoef je dit maar 1 keer in te stellen in je account. Na deze aanpassingen gebruikt Meta je nieuwe openbare posts in Instagram en/of Facebook niet meer voor AI.
Sinds enige tijd staat er rechtsonder in je WhatsApp-scherm een cirkeltje: de nieuwe AI-chatbot die WhatsApp ongevraagd heeft toegevoegd en niet te verwijderen is. De AI-bot kan je berichten niet lezen. Maar jij of je gesprekspartners kunnen de chatbot wél inschakelen voor ChatGPT-achtig advies. Wil je dat niet? Dan moet je dat per chat uitzetten:
Nu kunnen je gesprekspartners de AI-functie niet gebruiken, Maar ze kunnen foto’s en video’s ook niet automatisch opslaan (handmatig nog wel) en de chat ook niet exporteren. Let op: je gesprekspartners kunnen dit schuifje ook weer uitzetten.
LinkedIn gebruikt sinds november 2025 profielinformatie en openbare gegevens die je op LinkedIn plaatst (posts, reacties én foto’s) voor het trainen van zijn eigen AI-systemen (zoals een schrijfassistent). Voorkom dat LinkedIn je nieuwe posts gebruikt voor AI-training:
Google zet vol in op AI. Onder andere met AI-chatbot Gemini (zie verderop).
Het meest in het oog springen de AI-antwoorden en het tabblad ‘AI-modus’ bij de Google-zoekresultaten.
In de gratis versie van ChatGPT gebruikt de aanbieder jouw gesprekken standaard voor het trainen van het model. Zo zet je dit uit voor toekomstige gesprekken:
In de gratis versie van Gemini gebruikt Google gesprekken standaard voor het trainen van het model. Zo voorkom je dat Google je toekomstige Gemini-chats voor de training gebruikt:
Copilot is niet alleen een webdienst, maar ook onderdeel van Windows en andere Microsoftdiensten. Helaas heeft Copilot geen optie om training voor AI uit te zetten. Wat je wel kunt doen is Copilot gebruiken zonder in te loggen. Dan gebruikt Microsoft nog steeds alles wat je doet, maar is die informatie niet aan jou gelinkt.
Apple heeft in de nieuwste update (iOS 26.1 en macOS 26.1) AI toegevoegd aan de nieuwste generatie iPhones en MacBooks. Apple zegt dat Apple Intelligence zo is ontworpen dat alle verwerking plaatsvindt op het apparaat of, als het moet, in een 'Private Cloud' waar Apple niet bij kan.