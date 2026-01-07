Facebook en Instagram

Meta gebruikt sinds mei 2025 de openbare gegevens die je op Facebook en Instagram plaatst (tekst én foto’s) voor het trainen van de AI-modellen van de eigen AI-chatbot. Dit kun je stoppen. Gebruik je 1 Meta-account voor beide platforms? Dan hoef je dit maar 1 keer in te stellen in je account. Na deze aanpassingen gebruikt Meta je nieuwe openbare posts in Instagram en/of Facebook niet meer voor AI.

WhatsApp

Sinds enige tijd staat er rechtsonder in je WhatsApp-scherm een cirkeltje: de nieuwe AI-chatbot die WhatsApp ongevraagd heeft toegevoegd en niet te verwijderen is. De AI-bot kan je berichten niet lezen. Maar jij of je gesprekspartners kunnen de chatbot wél inschakelen voor ChatGPT-achtig advies. Wil je dat niet? Dan moet je dat per chat uitzetten:

AI in WhatsApp uitschakelen

In WhatsApp: Tik op een chat > tik bovenin op de naam > Geavanceerde privacy voor chats. Zet het schuifje aan achter ‘Geavanceerde privacy voor chats’.

Nu kunnen je gesprekspartners de AI-functie niet gebruiken, Maar ze kunnen foto’s en video’s ook niet automatisch opslaan (handmatig nog wel) en de chat ook niet exporteren. Let op: je gesprekspartners kunnen dit schuifje ook weer uitzetten.

LinkedIn

LinkedIn gebruikt sinds november 2025 profielinformatie en openbare gegevens die je op LinkedIn plaatst (posts, reacties én foto’s) voor het trainen van zijn eigen AI-systemen (zoals een schrijfassistent). Voorkom dat LinkedIn je nieuwe posts gebruikt voor AI-training:

AI-training LinkedIn uitschakelen

Klik in de app op je profielfoto linksboven > Instellingen of log in op linkedin.com en klik op je profielfoto rechtsboven > Instellingen en privacy. Klik in het menu links op Gegevensprivacy > Gegevens voor verbetering van generatieve AI. Zet het schuifje uit.

Google zoekmachine

Google zet vol in op AI. Onder andere met AI-chatbot Gemini (zie verderop).

Het meest in het oog springen de AI-antwoorden en het tabblad ‘AI-modus’ bij de Google-zoekresultaten.

AI in Google uitschakelen

Wil je geen AI-antwoord? Tik dan achter je zoekopdracht ‘-ai’. Ook zijn er browserextensies die zeggen AI-antwoorden te verbergen, zoals ‘Hide Google AI Overviews’ en ‘Bye bye Google AI’. De effectiviteit hiervan hebben we niet getest.

ChatGPT

In de gratis versie van ChatGPT gebruikt de aanbieder jouw gesprekken standaard voor het trainen van het model. Zo zet je dit uit voor toekomstige gesprekken:

AI-training ChatGPT uitschakelen

Log in op chatgpt.com of open de ChatGPT-app. In de app klik je linksboven op de 2 streepjes. Klik op je naam linksonder > Instellingen > Gegevensbeheer. Zet het schuifje uit bij ‘Het model voor iedereen verbeteren’.

Google Gemini

In de gratis versie van Gemini gebruikt Google gesprekken standaard voor het trainen van het model. Zo voorkom je dat Google je toekomstige Gemini-chats voor de training gebruikt:

AI-training Google Gemini uitschakelen

Log in op de Gemini-app of op gemini.google.com. Klik in de app op je profielfoto > Gemini Apps-activiteit of op de site linksboven op > Activiteit. Klik op Aan en kies ‘Uitzetten en Activiteit verwijderen’ of ‘Uitzetten’. In dat laatste geval zitten eerdere gesprekken nog wel in het AI-model, maar worden ze niet meer gekoppeld aan je account. De eerste keus is waarschijnlijk het beste voor je privacy.

Microsoft Copilot

Copilot is niet alleen een webdienst, maar ook onderdeel van Windows en andere Microsoftdiensten. Helaas heeft Copilot geen optie om training voor AI uit te zetten. Wat je wel kunt doen is Copilot gebruiken zonder in te loggen. Dan gebruikt Microsoft nog steeds alles wat je doet, maar is die informatie niet aan jou gelinkt.

AI-training Copilot voorkomen

Voor Copilot in Edge of Bing: klik op je profielfoto > Privacy en beveiliging > Verbeter mijn Copilot-ervaring > Uitschakelen.

Apple Intelligence

Apple heeft in de nieuwste update (iOS 26.1 en macOS 26.1) AI toegevoegd aan de nieuwste generatie iPhones en MacBooks. Apple zegt dat Apple Intelligence zo is ontworpen dat alle verwerking plaatsvindt op het apparaat of, als het moet, in een 'Private Cloud' waar Apple niet bij kan.

AI-training Apple Intelligence uitschakelen