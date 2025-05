AI-videotools

Sora

Website: sora.chatgpt.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

ChatGPT Plus-abonnement nodig (ca €20 per maand)

Er zijn inmiddels diverse tools om bewegend beeld te maken op basis van een ‘prompt’ of tekstopdracht. Op sora.chatgpt.com kun je de tekstopdracht combineren met een foto die je zelf uploadt. Die wordt dan omgezet naar een korte video. Via het menu Explore zie je talloze video’s die met Sora zijn gemaakt.

Wij maakten zelf een clip van een kat die een fietstocht maakt. De prompt was 'a cat on a bike cycling through the neigbourhood'.

Met een gratis ChatGPT-account kun je op dit moment helaas geen video’s maken. Daarvoor heb je een ChatGPT Plus-abonnement nodig (€20 per maand), of een Team-abonnement (via de werkgever).

Runway

Website: app.runwayml.com

Account verplicht

Gratis

Runway AI maakt automatisch een video op basis van 1 of meerdere foto’s. Upload bijvoorbeeld een foto van een stadsgezicht. Runway maakt hier een gelikte drone-video van. Je kunt ook een tekstopdracht geven waarin je zegt wat er te zien moet zijn, en hoe dit ‘gefilmd’ moet worden.

Een paar filmpjes mag je gratis maken, wel met een klein watermerk onderin. Daarna moet je credits kopen.