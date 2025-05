AI-antwoordmachines

Perplexity

Website: perplexity.ai

Ook als app beschikbaar

Gratis

Met Perplexity kun je net als in ChatGPT teksten genereren, samenvattingen maken en geüploade (pdf-)gegevens analyseren. Zoals bij elke vorm van generatieve AI moet je wel checken of de teksten en antwoorden uit Perplexity kloppen. Lees ook vuistregels voor veilig gebruik van AI. In Perplexity gaat checken extra snel want in de teksten staan aanklikbare linkjes naar de gebruike bronnen. Dit onderscheidt hem van veel andere antwoordmachines.

Google Gemini

Website: gemini.google.com

Ook als app beschikbaar

Account verplicht

Gratis

De antwoordmachine van Google haalt informatie uit je eigen geüploade documenten en zelfs e-mails. Zoek in je eigen Gmail door Gemini te vragen ‘Wil je in mijn Gmail kijken naar … ‘ en noem dan een onderwerp. Je kunt de optie beter niet gebruiken als je op privacy gesteld bent. Google gebruikt deze gegevens dan namelijk ook voor trainingsdoeleinden. Lees ook vuistregels voor veilig gebruik van AI.

Door te typen ‘maak een plaatje van ...’ genereer je in Gemini een behoorlijk goede foto. Je kunt ook vragen stellen over geüploade foto's. Zoals welke plant je op de foto hebt staan en hoe je hem het beste kunt verzorgen.

ChatGPT

Website: chat.openai.com

Ook als app beschikbaar

Gratis

Uiteraard mag in dit overzicht ChatGPT niet ontbreken. ChatGPT toonde in 2022 als eerste AI-chatbot het grote publiek waartoe ‘generatieve AI’ in staat is. ChatGPT kan een gesprek met je voeren, teksten schrijven, teksten vertalen en zelfs softwarecode genereren.

Regelmatig komen er nieuwe mogelijkheden bij. Zoals losse uitbreidingen (GPT’s) die ChatGPT extra mogelijkheden of expertise geven. Je kunt ook plaatjes uploaden en er vragen over stellen. Plaatjes máken kan ChatGPT ook.

Sinds een update begin 2025 zijn de generatieve afbeeldingen zelfs indrukwekkend te noemen. Een nadeel is dat de gratis versie van ChatGPT getraind is met gegevens tot april 2023.

Microsoft Copilot

Website: copilot.microsoft.com

Ook als app beschikbaar

Gratis

Ook Microsoft heeft een AI-chatbot: Microsoft Copilot. Je hebt een betaalde, zakelijke versie van Copilot die in Word en Outlook is geïntegreerd. Maar er is ook een consumentenversie op copilot.com en in browser Edge en Windows. Je hebt geen (Microsoft-) account nodig om vragen te kunnen stellen of opdrachten te geven. Inloggen geeft wel extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld een afbeelding uploaden om er vragen over te stellen, of met een tekstopdracht een leuk plaatje genereren.

Kassa, het consumentenprogramma van BNNVARA, vergeleek 5 populaire chatbots. Copilot won deze vergelijking met de best geschreven tekst.

Albert Heijn-app

App

App Account verplicht

Gratis

Zoals elke grote supermarkt heeft Albert Heijn een eigen app. Sinds kort heeft die van AH kunstmatige intelligentie aan boord. Je praat met een chatbot over je eetwensen en hij geeft kookadvies.

Ook handig is het onderdeel Scan & Kook. Maak een foto van de restjes in je keuken en hij herkent dankzij beeldherkenning automatisch bijvoorbeeld de pasta, de spinazie en het potje pesto. Daar suggereert hij pasta pesto mee te maken.

Google NotebookLM

Website: notebooklm.google.com

Account verplicht

Gratis

Google Notebook LM is een AI-onderzoeksassistent en is bedoeld voor studenten, onderzoekers en hobbyisten. Stel: je hobby is het kweken van tropische vissen of het opknappen van een oldtimer. Normaal zou je allerlei online-instructies aan je browser-favorieten toevoegen en pdf-handleidingen in mapjes op je pc bewaren. Die kun je nu in Google NotebookLM zetten. Hierna kun je via een chatbot vragen stellen over al die kennis.