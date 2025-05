AI-spraaktools

Narakeet

De AI-tool Narakeet kan een willekeurige tekst met een natuurlijk klinkende stem aan je voorlezen. Je kunt kiezen uit talloze mannen- en vrouwenstemmen. Vergeet niet de juiste taal in te stellen. De beperking is wel 1000 tekens, ongeveer 1 flinke alinea. Wil je meer tekst omzetten, dan kun je het in losse stukjes achter elkaar doen, of je betaalt eenmalig €6 om tot een half uur aan opname te maken.

WhatsApp

Functie binnen WhatsApp-app

Account

Gratis

Vrij nieuw in WhatsApp is de optie aan jou verzonden spraakberichten met AI-technologie om te zetten naar een tekst op het scherm. Zo hoef je niet per se die opnames helemaal af te luisteren, wat soms gewoon niet uitkomt. Deze handige functie moet je mogelijk nog wel aanzetten. Ga in WhatsApp naar Instellingen > Chats > Transcriptie van Spraakberichten. Vergeet niet direct daaronder de juiste taal in te stellen: Nederlands.