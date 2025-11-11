Klachten over misleidende energieclaims

De afgelopen tijd kregen wij regelmatig klachten van consumenten. Zij ontvingen een e-mail over een zogenaamde energieclaim. Wie het bijgevoegde online formulier invulde, werd kort daarna gebeld met een aanbod voor een nieuw energiecontract. Deze telefoontjes kwamen steeds van hetzelfde bedrijf, Advies Neutraal uit Gouda.

Verdachte nepclaimsites blijven opduiken

De afgelopen maanden kwamen we meerdere nepclaimsites tegen die sterk op elkaar lijken. Zodra een site offline ging na onze berichtgeving, verscheen er snel een nieuwe. Wat telkens terugkwam, waren de telefoontjes van Advies Neutraal.

Advies Neutraal ontkent fouten

Het telemarketingbureau ontkent iets verkeerd te doen. Ze zeggen alleen gegevens te ontvangen van zogenoemde datapartners. Maar uit telefoongesprekken blijkt dat medewerkers weten dat consumenten een formulier hebben ingevuld. Soms werd zelfs gezegd dat 'de claimaanvraag bij de juridische afdeling lag'.

Engie wil duidelijkheid

Na onze bevindingen heeft Engie besloten de samenwerking met Advies Neutraal voor onbepaalde tijd te pauzeren. Dat doen ze totdat duidelijk is wat de precieze relatie is tussen het bureau en de nepclaimsites.