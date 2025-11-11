icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Engie stopt tijdelijk met telemarketing bureau Advies Neutraal

Succes! Energieleverancier Engie heeft besloten de samenwerking met telemarketingbureau Advies Neutraal tijdelijk stop te zetten. Dit gebeurt nadat wij Engie hebben gewezen op de rol van dit bureau bij het misbruiken van zogenoemde energieclaims. Hiermee probeerde het bedrijf consumenten nieuwe energiecontracten aan te praten, onder andere van Engie.

Petra van de Aa   Expert duurzaamheid | BelangenbehartigingGepubliceerd op:11 november 2025

Klachten over misleidende energieclaims 

De afgelopen tijd kregen wij regelmatig klachten van consumenten. Zij ontvingen een e-mail over een zogenaamde energieclaim. Wie het bijgevoegde online formulier invulde, werd kort daarna gebeld met een aanbod voor een nieuw energiecontract. Deze telefoontjes kwamen steeds van hetzelfde bedrijf, Advies Neutraal uit Gouda.

Verdachte nepclaimsites blijven opduiken 

De afgelopen maanden kwamen we meerdere nepclaimsites tegen die sterk op elkaar lijken. Zodra een site offline ging na onze berichtgeving, verscheen er snel een nieuwe. Wat telkens terugkwam, waren de telefoontjes van Advies Neutraal.

Advies Neutraal ontkent fouten 

Het telemarketingbureau ontkent iets verkeerd te doen. Ze zeggen alleen gegevens te ontvangen van zogenoemde datapartners. Maar uit telefoongesprekken blijkt dat medewerkers weten dat consumenten een formulier hebben ingevuld. Soms werd zelfs gezegd dat 'de claimaanvraag bij de juridische afdeling lag'.

Engie wil duidelijkheid 

Na onze bevindingen heeft Engie besloten de samenwerking met Advies Neutraal voor onbepaalde tijd te pauzeren. Dat doen ze totdat duidelijk is wat de precieze relatie is tussen het bureau en de nepclaimsites.

