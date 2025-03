Nieuwe dropship-truc gespot

Uitverkoop door verhuizing of faillissement

We ontdekten een nieuwe trend bij webshops. Op sociale media, zoals Facebook, zien we veel advertenties voorbij komen van webshops die de boel flink in de uitverkoop gooien. De meest voorkomende reden is een verhuizing. Maar ook ‘faillissementsuitverkoop’ is een lokkertje dat veel gebruikt wordt. We doken er verder in en bij veel advertenties gaat het om een dropshipper.

Verdachte webshop? Meld het

Zie je zo’n advertentie? Wees kritisch. Vaak zijn de aanbiedingen te mooi om waar te zijn. Kom je zelf een verdachte webshop tegen? Meld het bij ons via Meldpunt Eerlijk: