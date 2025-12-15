Social Deal transparanter over echte kosten

Schoonmaak, handdoeken en belastingen

Tot deze maand verstopte Social Deal verplichte kosten bij aanbiedingen voor overnachtingen. Behalve een paar euro aan toeristenbelastingen, tikten vooral de eindschoonmaak, handdoeken- en lakenpakketten flink aan. Bij een bungalow betaal je daarvoor tot wel €357 per midweek. Dat zijn verplichte kosten en daarom moeten ze in de aanbiedingsprijs zitten. Dat deed Social Deal tot voor kort niet.

Toezeggingen

Sinds 2022 hebben we contact met Social Deal over onvermijdbare kosten bij reisaanbiedingen. Social Deal verstopte toen al verplichte kosten in kleine lettertjes. Daarom stapten we naar de Reclame Code Commissie. Die gaf ons vorig jaar gelijk. Het is onvoldoende om verplichte kosten onderaan een pagina te vermelden en in kleine lettertjes te zetten. Ze moeten in de prijs zitten. En als deze varieert, dan direct naast of onder de prijs staan.

Hoewel Social Deal beterschap beloofde, gebeurde er te weinig. Tot begin deze maand. Inmiddels zitten alle verplichte kosten in de aanbiedingsprijzen. En als ze afhangen van het aantal personen, dan staan ze onder de prijs in de aanbieding.

Misleid? Vraag je geld terug

Boekte je in de afgelopen 5 jaren een bungalow of hotelovernachting via Social Deal? En doken er verplichte kosten op die niet direct naast of onder de aanbiedingsprijs stonden? Dan ben je misschien misleid over de prijs. Je kunt dan die extra betaalde kosten terugvragen via de klantenservice van Social Deal. Gebruik daarvoor onze voorbeeldbrief.

Meld onvolledige prijzen bij toezichthouder

Kom je online reisprijzen tegen die niet volledig zijn, omdat verplichte belastingen of schoonmaakkosten zijn verstopt? Dan raden we je aan om dat je melden bij ACM Consuwijzer. Dat is de toezichthouder en die kan in actie komen.