Tegen de regels

Op Social Deal staan aanbiedingen voor hotelovernachtingen. De prijzen daarvan zijn exclusief verplichte belastingen, die oplopen tot €30 per nacht. In de aanbieding lijkt de overnachting dus goedkoper dan die eigenlijk is. Dat is tegen de regels, want in de aanbieding hoort de volledige prijs te staan. Dus inclusief alle verplichte bijkomende kosten.

Toezegging

We hebben over deze en andere punten contact gehad met Social Deal. De dealwebsite toont al geen kortingspercentages meer. Maar de verplichte kosten zitten dus nog niet in de prijs. Inmiddels heeft Social Deal beloofd om dat uiterlijk eind augustus alsnog te doen.

Nog even opletten

Tot het zover is, kunnen de hotelaanbiedingen van Social Deal duurder uitpakken. De komende tijd moet je dus nog even opletten.