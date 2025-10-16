Dropshipper Deqalli hardleers

Honderden klachten

Dit voorjaar zagen we honderden klachten op Trustpilot over Deqalli. Daarom besloten we deze webshop, die kleding en schoenen verkoopt, mee te nemen in ons onderzoek naar de meest schadelijke dropshippers.

De klachten op Trustpilot gingen vooral over de slechte kwaliteit, de lange levertijd en de niet-bereikbare klantenservice. Toen wij de webshop onderzochten, zagen we meerdere tekortkomingen. Daardoor kunnen klanten hun aankopen niet goed geïnformeerd doen.

We stuurden na ons onderzoek verbeterpunten naar de eigenaar van de shop. Daar kwam geen reactie op.

Nauwelijks verbetering

Toen we in de zomer weer klachten ontvingen via ons eigen meldpunt, trokken we weer aan de bel. En jawel: eind augustus kregen we een reactie op onze mail. Deqalli gaf aan met onze verbeterpunten aan de slag te gaan.

Dat is inmiddels alweer 6 weken geleden. We zagen enkele minimale aanpassingen op de site, waaronder de vermelding van de eigenaar. Maar andere belangrijke verbeteringen zijn niet doorgevoerd.

Deqalli steekt wel tijd en geld in adverteren via Google, maar niet in verbeteren van z'n service en producten. En wij zien de klachtenstroom aanhouden. Koop daarom niet bij Deqalli zolang de webwinkel zijn klanten onjuist informeert.

Hardleers

Het bedrijf is hardleers en gaat nog steeds de fout in:

Onduidelijke informatie bij de producten over de levertijden, zoals ‘voor 23.00 uur besteld: morgen verstuurd’. De webwinkel ‘vergeet’ te melden dat dit vanuit China gebeurt.

Klantenservice is niet live te bereiken via telefoon, app of chat.

De kwaliteit van de producten komt volgens de klachten niet overeen met de beloftes en foto’s op de website.

Zeer lage score

Op basis van meer dan 500 reviews scoort Deqalli.nl op dit moment gemiddeld een zeer lage score van 1,2 op reviewplatform Trustpilot. Verreweg de meeste klanten zeggen door het ontwerp van de site op het verkeerde been te zijn gezet. Zo oogt Deqalli.nl als een Nederlandse webwinkel met een eigen voorraad. Je wordt bij bestellen niet gewaarschuwd dat je bestelling wordt doorgestuurd naar een Chinees verzendhuis.

Hoge retourkosten

Wil je een product na enkele weken wachten retourneren? Dan moet het pakket helemaal terug naar China, tegen hoge kosten. Uiteraard duurt het ook langer dan bij normale Nederlandse webwinkels voordat je een bestelling in huis hebt.

Er is wel een vermelding van de Chinese herkomst op een of meerdere losse klantenservicepagina’s op de site, maar niet tijdens het bestelproces. Dat is volgens de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onvoldoende duidelijk voor de consument.

Misleidend

We vinden het ontwerp van de webwinkel in de huidige vorm misleidend.

Ook de AI-foto van de ‘callcentermedewerker’ onderaan de homepage zet bezoekers op het verkeerde been. De medewerker draagt een headset, terwijl de webshop helemaal niet telefonisch te bereiken is. De shop is alleen per e-mail bereikbaar.