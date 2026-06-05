Opnieuw beoordelen

De advocaat-generaal (AG) adviseert de Hoge Raad om een zaak van een individuele consument over diens variabele energiecontract bij energieleverancier Vattenfall opnieuw te laten beoordelen. Centraal in die rechtszaak staat het prijswijzigingsbeding. Dat beding is de regel in het variabele energiecontract, waarmee energieleveranciers tussentijds de prijs mogen aanpassen.

Oneerlijk beding en oneerlijke handelspraktijk

Volgens eerdere uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof is dit beding onvoldoende transparant en oneerlijk. Zo kreeg de consument, volgens de rechter, te weinig duidelijkheid over wanneer en waarom de prijzen omhooggingen. Ook de hoogte van de prijsstijging was niet transparant.

De rechtbank en het gerechtshof oordeelden bovendien dat Vattenfall zich schuldig had gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Op de website stond dat variabele tarieven slechts 2 keer per jaar veranderen. In de praktijk waren er meerdere tussentijdse prijsverhogingen. Vattenfall stapte vervolgens naar de Hoge Raad.

Uitspraak eind dit jaar

Volgens de AG keek het gerechtshof te weinig naar andere omstandigheden die bepalen of een beding eerlijk is. Bijvoorbeeld dat tarieven grotendeels door marktomstandigheden worden bepaald.

De Energie Claim die Vereniging Eigen Huis samen met de Consumentenbond ondersteunt, gaat ook over prijswijzigingsbedingen en oneerlijke handelspraktijken.

De Hoge Raad hoeft het advies van de AG niet te volgen. Als de Hoge Raad dat wel doet, moet de rechter de zaak opnieuw beoordelen. Uit het oordeel van de Hoge Raad zal blijken wat de exacte gevolgen zijn voor de Energie Claim.

De uitspraak van de Hoge Raad volgt eind dit jaar.