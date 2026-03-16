SBP wil geen extra uitstel voor rechtszaak tegen Google

De zaak ligt nu al ruim een jaar stil. Dat komt doordat het Europese Hof van Justitie eerst vragen moet beantwoorden in een andere privacyzaak, tegen Amazon. In afwachting van die antwoorden heeft de rechtbank de Google Claim tijdelijk stilgelegd.

Volgens SBP en ons moeten Nederlandse consumenten hierdoor onnodig lang wachten op een oordeel van de rechter. Google verzamelt al meer dan 14 jaar gegevens van gebruikers in Nederland op een manier die in strijd is met de privacywet.

Daarom vinden wij dat het tijd is dat een Nederlandse rechter hierover inhoudelijk beslist en Google een halt toeroept. SBP heeft de rechtbank daarom drie keer gevraagd om de zaak toch verder te laten gaan. En geprobeerd om een tussentijds hoger beroep te mogen voeren. De rechtbank heeft deze verzoeken helaas afgewezen.

Wat doet Google fout?

Google verzamelt veel persoonsgegevens van gebruikers. Bijvoorbeeld over je locatie en wat je online doet. Ook wanneer je in de instellingen aangeeft dat je deze gegevens niet wilt delen. Google gebruikt deze gegevens om geld te verdienen met advertenties. Daarmee verdient het bedrijf elk jaar miljarden.

Stichting Bescherming Privacybelangen en wij vinden dat je zelf controle moet hebben over je gegevens. En dat Google die gegevens niet zomaar met veel andere bedrijven mag delen.