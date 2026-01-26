Lidl stopt met bulkaanbiedingen voor voeding

Niet meer hamsteren bij Lidl

Lidl is de eerste grote supermarkt die stopt met bulkaanbiedingen voor voeding. We vinden dat een dappere stap, waarmee Lidl duidelijk kiest voor consumenten. Want bulkaanbiedingen lijken wel aantrekkelijk, maar zijn in het nadeel van consumenten. Ze zetten aan tot overconsumptie, verspilling en hogere reguliere prijzen. Daardoor leveren ze nauwelijks tot geen financieel voordeel op.

Dirk en Aldi

Behalve bij Lidl, hoef je ook bij Dirk niet meer te hamsteren voor een goede prijs. Die supermarkt deed enkele jaren terug bulkaanbiedingen al in de ban. En hoewel Aldi soms wel adverteert met aanbiedingen als '2 voor €3', is het kassasysteem niet in staat om bulkaanbiedingen te verrekenen. Dat betekent in de praktijk dat je ook de actieprijs krijgt, als je er maar 1 product koopt.

De volgende stap

Andere supermarkten, vooral Albert Heijn en Jumbo, doen jaarlijks enkele duizenden bulkaanbiedingen. We blijven in gesprek met supermarkten, maar denken ook dat een algemeen verbod op zulke acties er het snelst een eind aan maakt. Net als in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarom stuurden we het kabinet, samen met foodwatch en The Questionmark, een brief (pdf).

