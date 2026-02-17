Een pakketreis naar Dubai die volgens de advertentie van Prijsvrij €765 kost. De prijs schiet alleen omhoog met €100 als je hem probeert te boeken. Of een aanbieding van D-reizen voor een weekje Mallorca met verblijf in het Allsun Marena Beach Hotel. Die reis is alleen minstens 25 uur lang helemaal niet te boeken. Niet voor de geadverteerde €332 en ook niet voor een ander bedrag. Zulke reisaanbiedingen zijn frustrerend en ook niet toegestaan. Toch komen we zulke lokadvertrenties jaar in jaar uit weer tegen.

Sinds 2023

Al in 2023 klaagden we bij de Reclame Code Commissie (RCC) over reisprijzen. Omdat reisaanbieders verplichte kosten verstopten. Of dat de laagste prijs alleen gold bij vertrek van een buitenlandse luchthaven, zonder dat dat in de advertentie stond. We klaagden toen ook over aanbiedingen van Prijsvrij en D-reizen, omdat reisprijzen veranderden tijdens het boeken. Beide reisorganisaties gingen in beroep tegen de uitspraken van de commissie. Maar ook het College van Beroep bleef erbij dat deze reisaanbieders de regels niet volgden.

Lokkertjes

In 2025 kwamen we de voorbeelden van Dubai en Mallorca tegen. We vonden deze advertenties misleidend en begonnen opnieuw 2 procedures. Eerst oordeelde de voorzitter van de RCC zelfstandig over de kwestie. Die stelde ons grotendeels in het gelijk.

Prijsvrij en D-reizen gingen in bezwaar, maar het oordeel van de voltallige RCC bevestigde min of meer het eerdere oordeel. Daarop gingen beide reisaanbieders, net als in 2023, ook nog in beroep. Die uitspraken zijn inmiddels verschenen (Prijsvrij, D-reizen). Daarmee is het oordeel definitief: zowel Prijsvrij als D-reizen volgen de regels over zogenaamde lokkertjes niet. Dat zijn reizen waar geen of onvoldoende beschikbaarheid van is.

De kern

De kern van beide uitspraken is dat Prijsvrij en D-reizen te weinig doen om het aanbod actueel te houden. Bij D-reizen bleef de uitverkochte reis naar Mallorca veel te lang online staan. En Prijsvrij had schijnbaar onvoldoende beschikbaarheid van de Dubai-reis, waardoor de reis tijdens het boeken in prijs steeg. Reizigers werden dus gelokt met advertenties van reizen die niet of alleen voor een hogere prijs te boeken waren.

Wat nu?

We hopen dat met dit definitieve oordeel een eind komt aan een jarenlang geschil, waarin Prijsvrij en D-reizen geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep onbenut lieten. De kern van alle uitspraken is dat beide reisaanbieders de regels niet volgden. En de rechter en het Hof oordeelden in 2023 ook dat wij mochten publiceren over misleidende reisprijzen. We hopen daarom dat beide reisaanbieders overgaan tot technische aanpassingen, zodat consumenten niet langer misleid worden door lokkertjes. We hebben Prijsvrij en D-reizen meermaals uitgenodigd om daarover afspraken te maken.

Lees ook:

Eerlijke en kloppende reisprijzen