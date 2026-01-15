Bulkaanbiedingen zijn slecht voor de gezondheid én de portemonnee

Wat is er mis?

Betaalbare boodschappen zijn voor veel mensen een grote zorg. Hoewel het onderwerp veel aandacht krijgt, is het lastig gebleken om er in de praktijk iets aan te doen. Maatregelen zoals een btw-verlaging vindt de politiek ingewikkeld en te duur. Supermarkten proberen klanten steeds vaker te verleiden met acties als 1+1 gratis of de tweede voor de halve prijs. Hoe meer je koopt, hoe groter het voordeel. Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat is het lang niet altijd.

Beperkte ruimte of budget

Alleenstaanden of mensen met weinig geld of opslagruimte kunnen vaak niets met grote hoeveelheden producten.

Hogere reguliere prijzen

Door bulkaanbiedingen zijn de gewone prijzen in Nederlandse supermarkten vaak hoger dan in andere landen.

Meer kopen dan nodig is

De acties zorgen ervoor dat mensen meer kopen dan ze nodig hebben. Dat leidt tot verspilling en overconsumptie. Vooral bij ongezond eten is dat schadelijk voor de volksgezondheid.

Onze eisen

De Consumentenbond, foodwatch en Questionmark vragen het nieuwe kabinet om regels te onderzoeken die bulkaanbiedingen beperken, vooral bij ongezonde producten. Nederland kan daarbij leren van het Verenigd Koninkrijk. Daar mogen supermarkten geen ongezonde producten meer aanbieden in bulkaanbiedingen.

Met duidelijke regels kunnen boodschappen betaalbaarder worden, wordt voedselverspilling tegengegaan en krijgen consumenten gezondere keuzes.

Wat gaan we doen?

Wij blijven ons samen met foodwatch en Questionmark inzetten voor eerlijke prijzen en een gezondere voedselomgeving. We roepen politieke partijen op om deze maatregel serieus te onderzoeken. We denken graag mee over hoe je dit eerlijk en effectief invoert in Nederland.

Lees onze oproep:

Oproep aan het kabinet (pdf)