Bescherm mensen tegen risico’s online gokken

Wat is er mis?

Online gokken zorgt voor grote persoonlijke en maatschappelijke problemen. Steeds vaker verliezen jonge mensen in korte tijd enorme bedragen. Zo verloor een jonge gokker in 2 weken tijd €45.000. Volgens de kansspelautoriteit is dit geen uitzondering.

Gokschade raakt niet alleen de gokker zelf. Ook werk, familie en sociale relaties lijden eronder. Het huidige overheidsbeleid richt zich momenteel te veel op het verleiden van gokkers van illegale naar legale aanbieders. Wat ons betreft zou de bescherming van mensen centraal moeten staan.

Onze eisen

Wij vragen het nieuwe kabinet om duidelijke maatregelen:

Onafhankelijk beleid

Zorg dat het beleid over gokken losstaat van de gokindustrie.

Minimumleeftijd omhoog

Verhoog de minimumleeftijd voor (online) gokken naar 21 jaar.

Preventie in beleid opnemen

Neem gokken mee in het overheidsbeleid voor een gezonder leven, waar bijvoorbeeld ook de preventie van roken en ongezond eten onder valt.

Strenger toezicht

Zorg voor beter toezicht en handhaving, tegen illegale én legale aanbieders.

Wat gaan wij doen?

Wij blijven ons inzetten voor betere bescherming van consumenten en hun mentale gezondheid. We roepen politieke partijen op om deze voorstellen op te nemen in het regeerakkoord.

Lees onze oproep:

Oproep aan de politiek (pdf)

Heb je zelf na oktober 2021 online gegokt op een website in Nederland? Dan ben je mogelijk slachtoffer geworden omdat de website zich niet aan de regels hield.

Lees meer over:

Onze kansspelclaim