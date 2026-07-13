Waarom zijn boodschappen hier vaak duurder?

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Pijn aan de kassa

Iedereen voelt het bij de kassa: boodschappen kosten al snel veel geld. Veel mensen wijzen naar de overheid. Het zou aan de btw, accijnzen of de suikertaks liggen. Of aan de supermarkten. Maar is dat wel het hele verhaal? In deze aflevering van Knagende Vragen duiken we in de prijs van A-merken. Want achter een pot chocopasta of fles cola zit meer macht dan je denkt.

Aan onze tafel

We geven het woord aan een supermarktdirecteur en een brancheorganisatie van fabrikanten. Zij wijzen niet dezelfde kant op. Volgens de één bepalen kosten, aanbiedingen en supermarkten de prijs. Volgens de ander houden grote fabrikanten prijsverschillen juist bewust in stand. Ze zouden Europa opknippen in verschillende markten, bijvoorbeeld met andere etiketten, verpakkingen of inhoudsmaten. En met als gevolg hogere prijzen voor ons. Zulke trucs heten territoriale leveringsbeperkingen, ofwel TLB's. En die zijn verboden.

Wat doen we eraan?

Wat voor invloed heeft dat op jouw boodschappenmandje en wat kun je eraan doen? We leggen het uit. En vertellen wat wij eraan gaan doen.