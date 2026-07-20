Luistert mijn mobiel mee?

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Privacyprijs

Ergens weet je het wel: als een platform of dienst gratis is, betaal je met je (persoons)gegevens. Jouw data. Maar hoe zit dat nou precies? Hoe erg is het als een bedrijf weet dat je van Frankrijk houdt? Of elke week in het centrum van Amsterdam bent? In deze aflevering van Knagende Vragen duiken we in de wereld van online privacy. Want achter jouw data zit meer (Big Tech) macht dan je denkt. Én er wordt heel veel geld mee verdiend.

Aan de podcast tafel

We geven het woord aan Bits of Freedom (BOF). BOF zet zich in voor het recht op privacy en communicatievrijheid in een digitale samenleving. Ze leggen uit wat de waarde van jouw data voor Big Tech bedrijven is en waarom online privacy belangrijk is. En we geven het woord aan Marveltest. Dit online marketingbedrijf vertelt waarom volgens hen het huidige online advertentiesysteem nodig is voor bedrijven.

Wat doen we eraan?

Dat bedrijven jouw (persoons)gegevens gebruiken, heeft invloed op je online privacy. Kun je daar wat aan doen? Of niet? We leggen het uit. En we vertellen wat wij eraan doen en hoe je kunt mee strijden.