Uber Eats blijft verplichte kosten verstoppen

Bestel je online boodschappen of een maaltijd, dan moet je vooraf weten wat de verplichte kosten zijn. Uber Eats is daar niet transparant over. Als je bestelt duiken er allerlei verplichte kosten op. Bijvoorbeeld servicekosten en kosten bij kleinere bestellingen. Al in 2022 berichtten we dat Uber Eats op die manier misleidt.

De prijs verdubbelt

Die verplichte extra kosten tikken flink aan. In het voorbeeld hieronder zie je hoe de prijs van een bestelling erdoor verdubbelt. De maaltijd zelf kost €10. Maar in het laatste scherm van het bestelproces duiken allerlei toeslagen op. Die heten 'small order' (€2,99), 'service' (€2,49) en 'delivery' (€4,49). Uber Eats laat alleen de bezorgkosten vooraf duidelijk zien, de andere 2 niet. Volgens ons is dat in strijd met de regels, omdat verplichte kosten vooraf duidelijk in beeld moeten staan. Ze mogen bijvoorbeeld niet achter een klikbaar i-tje staan.

(vanwege de bijkomende kosten verdubbelt de prijs van deze bestelling)

Uber Eats blijft verstoppen

In maart 2025 sommeerden we Uber Eat om daar onmiddelijk mee te stoppen. En om gedupeerde klanten te compenseren. In juni verbeterde Uber Eats haar app. Sindsdien staat onderin beeld het totaalbedrag van een bestelling. Dat is onvoldoende, want je moet vooraf weten waar je aan toe bent. Omdat we in gesprek waren, hoopten we dat Uber Eats snel verdere verbeteringen zou doorvoeren. Helaas is dat niet gebeurd.

Compensatie voor klanten

Omdat verplichte kosten pas aan het eind opduiken, denken we dat klanten misleid worden en recht hebben op terugbetaling van die kosten. Daarom onderzoeken we nu de juridische opties om dit te stoppen. En om compensatie af te dwingen voor alle klanten van Uber Eats. Zodra je je daarvoor kunt aanmelden, laten we dat weten via onze socials en nieuwsbrief.