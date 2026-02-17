Speelzand met asbest teruggeroepen

Noëlle van der Weel Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:20 februari 2026
Update 20 februari: ook HEMA roept speelzandsetjes terug omdat er asbest in kan zitten.
Het teruggeroepen zandschildersetje van Top1Toys en Marskramer is 1 van de speelzandproducten waarin het Algemeen Dagblad (AD) begin februari asbest aantrof. Het AD liet 12 speelgoedsets met speelzand onderzoeken. In 6 sets werd asbest gevonden in het speelzand, waaronder dus in 'Creafun Zand Schilderen Boerderij'.
In het terugroepbericht op de websites van Top1Toys en Marskramer worden consumenten opgeroepen om de speelset 'te retourneren' naar producent CCG Companies of terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug, ook zonder bon.
Helaas staat er niet bij dat de speelset daarbij verpakt en behandeld moet worden als asbest-afval. Dat betekent:
Eerder riep Action ook speelzandproducten terug omdat er asbest in was gevonden. Ook in het bericht over deze terugroepactie wordt niet gewaarschuwd dat het speelgoed op een speciale manier behandeld moet worden.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) startte naar aanleiding van de vondsten van het AD een eigen onderzoek. Het is nog niet bekend wanneer daarvan de resultaten bekend worden.
Het eigen onderzoek is nodig om winkels te kunnen dwingen om producten terug te roepen, stelt de NVWA. De terugroepacties van Top1Toys en Action zijn vrijwillig. De Consumentenbond vindt dat verkopers van speelzand waar mogelijk asbest in zit, uit voorzorg de verkoop onmiddellijk moeten stoppen.