Speelzand met asbest teruggeroepen

Update 20 februari: ook HEMA roept speelzandsetjes terug omdat er asbest in kan zitten.

Speelzandset van Top1Toys en Marskramer

Het teruggeroepen zandschildersetje van Top1Toys en Marskramer is 1 van de speelzandproducten waarin het Algemeen Dagblad (AD) begin februari asbest aantrof. Het AD liet 12 speelgoedsets met speelzand onderzoeken. In 6 sets werd asbest gevonden in het speelzand, waaronder dus in 'Creafun Zand Schilderen Boerderij'.

Behandelen als asbest-afval

In het terugroepbericht op de websites van Top1Toys en Marskramer worden consumenten opgeroepen om de speelset 'te retourneren' naar producent CCG Companies of terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug, ook zonder bon.

Helaas staat er niet bij dat de speelset daarbij verpakt en behandeld moet worden als asbest-afval. Dat betekent:

Verstuiving voorkomen, dus niet uitgieten, uitstrooien of opzuigen met de stofzuiger.

Verpakken in een stevige plastic zak en goed afsluiten.

Niet in de vuilnisbak, maar goed verpakt inleveren bij Top1Toys, Marskramer of de milieustraat.

Ook Action riep speelgoed terug

Eerder riep Action ook speelzandproducten terug omdat er asbest in was gevonden. Ook in het bericht over deze terugroepactie wordt niet gewaarschuwd dat het speelgoed op een speciale manier behandeld moet worden.

NVWA-onderzoek loopt nog

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) startte naar aanleiding van de vondsten van het AD een eigen onderzoek. Het is nog niet bekend wanneer daarvan de resultaten bekend worden.

Het eigen onderzoek is nodig om winkels te kunnen dwingen om producten terug te roepen, stelt de NVWA. De terugroepacties van Top1Toys en Action zijn vrijwillig. De Consumentenbond vindt dat verkopers van speelzand waar mogelijk asbest in zit, uit voorzorg de verkoop onmiddellijk moeten stoppen.