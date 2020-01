Collectieve schadevergoeding voor consumenten snel realiteit maken

De bestaande nationale regels in de lidstaten verschillen niet alleen sterk, maar schieten in veel opzichten ook tekort. Dat blijkt uit een 'Groenboek' dat 27 november 2008 door haar werd gepresenteerd. De Consumentenbond is voorstander van de plannen van Kuneva maar vindt het teleurstellend dat er weinig concrete voorstellen in staan om massaschade daadwerkelijk snel en effectief te kunnen verhalen.

De bond pleit al geruime tijd voor verbetering van het collectieve actierecht. Op dit moment is het volgens het Nederlandse recht voor consumentenorganisaties niet mogelijk via de rechter collectieve schadevergoeding in geld af te dwingen. Daarnaast moeten de bestaande barrières voor consumentenorganisaties, bijvoorbeeld om het opstarten van zaken te financieren, worden weggenomen. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade biedt geen oplossing als de tegenpartij niet vrijwillig meewerkt aan het afwikkelen van de schade door een 'schikking'.

Binnen de Europese Commissie wordt (EC) nu op twee fronten aandacht geschonken aan dit probleem. Eerder publiceerde Eurocommissaris Kroes al een voorstel om schadevergoedingsacties te vergemakkelijken op het terrein van het Mededingingsrecht (kartels). De bond roept de EC op om snel concrete voorstellen te ontwikkelen om collectieve schadevergoeding in de praktijk mogelijk te maken.