Over de actie Stop Kindermarketing

Kindermarketing voor ongezonde levensmiddelen

Eén van de factoren die een rol spelen bij kinderen met overgewicht is de promotie van voedingsmiddelen die niet passen in een gezond voedingspatroon. Al in 2006 bracht de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een rapport uit met de volgende conclusies:

Er vindt op zeer grote schaal promotie van voedingsmiddelen plaats, speciaal gericht op kinderen;

Kinderen waarderen deze promotie, en laten zich er door beïnvloeden;

Deze promotie betreft voor het overgrote deel energiedichte, nutriëntarme voedingsmiddelen;

Deze promotie ondermijnt de aanbevelingen voor een evenwichtig en gezond eetpatroon;

Deze promotie heeft een schadelijk effect op de voedingskennis van kinderen, evenals op het aankoopgedrag en de consumptie van voeding.

Met andere woorden: kinderen groeien op in een omgeving die een ongezond eet- en leefpatroon bevordert. Kindermarketing draagt bij aan deze dikmakende omgeving door de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen te stimuleren . Kindermarketing wordt zelfs genoemd als een van de belangrijkste maatschappelijke factoren in relatie tot het ontstaan van ongezonde eetgewoonten bij kinderen. Uit verschillende onderzoeken, onder andere van de Consumentenbond, blijkt keer op keer dat het bij kindermarketing vooral om voedingsmiddelen gaat met een hoog gehalte aan vetten, suikers en/of zout . Samengevat: kindermarketing beïnvloedt de voedingsvoorkeuren, het koopgedrag en de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen. Kindermarketing draagt daarmee bij aan een dikmakende omgeving.

Wie is verantwoordelijk?

Overgewicht en verkeerde eetpatronen zijn een complex probleem. De omgeving is verantwoordelijk voor het overgewicht van kinderen, waaronder natuurlijk de ouders. Maar daarnaast de scholen, gemeenten, sportclubs etc. Marketing gericht op kinderen voor ongezonde producten draagt in belangrijke mate bij aan deze dikmakende omgeving. Het wordt ouders ontzettend lastig gemaakt om de gezonde keuze te maken. Voedselfabrikanten zetten bijvoorbeeld bewust in op de 'jengelfactor' die ervoor zorgt dat kinderen gaan zeuren bij hun ouders.

Ook worden ouders misleid: op een pak ontbijtgranen staat niet dat een kom flakes evenveel suiker bevat als een kom roomijs. De verpakkingen van kinderkoekjes met 30% suiker vermelden 'bron van voedingsvezels en rijk aan ijzer, calcium en vit. B6'. Als kidsmarketing voor ongezonde producten stopt, wordt het voor ouders gemakkelijker om een gezonde keuze te maken, zonder dat hun kinderen - en dus ook zijzelf - worden beïnvloed door de marketing- en verkoopstrategieën voor ongezonde voedingsmiddelen door de voedingsindustrie.

De strijd tegen kindermarketing voor ongezonde voeding

De Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting strijden al jaren voor een stop op kindermarketing voor ongezonde producten gericht op kinderen. In 2006 boden wij Minister Hoogervorst van Volksgezondheid een manifest aan. De minister reageerde positief en deed een klemmend beroep op de industrie om met heldere regels te komen. De industrie koos echter voor ondoorzichtige regels. Geen wonder, de industrie heeft hele andere belangen. Ook ministers Klink en Rouvoet hebben steeds een beroep op de industrie gedaan. Uit de praktijk blijkt helaas dat de stapjes die de industrie neemt, onvoldoende zijn om kinderen te beschermen. Het is tijd dat de overheid inziet dat zelfregulering onvoldoende werkt en ingrijpt. Wij zullen daarom blijvend bij de politiek aandringen op wettelijke maatregelen, de overheid moet snel en daadkrachtig ingrijpen.

Wat levert een verbod op ongezonde kindermarketing op?

Heel veel. Kinderen zullen minder blootgesteld worden aan marketing voor ongezonde producten, daarom zullen ze meer kans hebben op het van jongs af aan aanleren van een gezond voedingspatroon. Dat zorgt ervoor dat ze later minder kans hebben op overgewicht en minder risico op chronische ziektes als hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, gewrichts- of psychische problemen. De maatschappij zal gezonder en productiever worden, met alle bijbehorende voordelen.

