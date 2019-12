Update voor de Samsung Galaxy Core Prime

Nieuwe 'Core Prime', maar geen update

Nieuwe smartphones en tablets met Android 5.1 komen op de markt, maar updates van bestaande apparaten laten op zich wachten. Een doorn in ons oog; fabrikanten moeten producten die zij verkopen blijven ondersteunen met updates.

Medio juli is er nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy Core Prime VE: deze nieuwe 'VE' heeft Android-versie 5.1 en is verder technisch gelijk aan de eerder gelanceerde Core Prime (zonder 'VE'). Dit lijkt typisch zo'n voorbeeld. Want: waarom niet de al eerder gelanceerde Core Prime updaten en dit nieuwe toestel gewoon niet produceren?

Wat voor verschillen heeft de 'VE'?

We stellen daarom aan Samsung de vraag:

We stellen deze vraag via Twitter aan Samsung, maar daar wil Samsung niet reageren. Aan de telefoon legt de fabrikant uit dat er technische verschillen zijn, zoals het RAM (geheugen) en de camera. We hebben aan Samsung gevraagd om dit specifieker te maken.

Antwoord van Samsung is vaag

16 juli 2015. Met een e-mail laat Samsung ons het volgende weten:

'De Samsung Galaxy Core Prime VE is een nieuw model. Zowel de hardware als de software van het toestel zijn vernieuwd. Zo is de Samsung Galaxy Core Prime VE voorzien van Android 5.1 Lollipop, de nieuwste versie van Android.

De Samsung Galaxy Core Prime draait op Android 4.4. Zodra een update beschikbaar is ontvangen gebruikers een melding op hun toestel dat ze de nieuwe software kunnen downloaden.'

Updates voor al verkochte smartphones

Wij vinden dit antwoord te vaag en we hadden bovendien gevraagd om de verschillen in hardware concreet te maken. We hebben daarom een tweede keer aan Samsung gevraagd wat die verschillen zijn. We zullen hier een update plaatsen, zodra die er is.

Als er (grote) verschillen zijn, dan kan dat misschien een verklaring zijn waarom een eerder gelanceerd toestel geen update kán krijgen. Maar als er eigenlijk geen verschillen zijn, dan benadrukken wij richting fabrikanten:

Wees selectiever in het lanceren van nieuwe producten, want niemand zit te wachten op zoveel varianten die nauwelijks verschillen.

Zorg voor een goede ondersteuning van producten die je wél lanceert.

Tweede antwoord van Samsung

23 juli 2015. Samsung geeft ons uitleg over wat de technische verschillen zijn: er is een klein verschil in de netwerken van de twee toestellen. Dat is alles. Wij vinden dat de 'oude' versie ook gewoon een update moet krijgen!

Updaten!

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat fabrikanten van Android-producten langer updaten en is daarom de campagne 'Updaten!' gestart. Maar fabrikanten doen dit niet vanzelf. Vind jij het ook belangrijk dat fabrikanten producten langer ondersteunen? Help dan mee een vuist te maken en steun de actie!