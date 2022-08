Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Mi Smart Band 5 - Zwart is een activity tracker met OLED scherm. Het apparaat is voorzien van een aanraakscherm. Je kunt met deze activity tracker je slaap meten. Het apparaat kan herkennen met welke sport of work-out je bezig bent. Je kunt ervoor kiezen om de energiebesparingsmodus in te schakelen. Daarnaast is het mogelijk om muziek die afspeelt op je smartphone te bedienen via je activity tracker. Wil je meer weten over deze activity tracker? Bekijk op deze pagina onze testresultaten, productspecificaties en verkoopprijzen.