Gebruikstips voor je activity tracker

Voor optimaal gebruik van je activity tracker is het handig te checken of je de recentste versie van de bijbehorende app op je telefoon hebt staan. Je activity tracker en smartphone zijn via bluetooth met elkaar verbonden. Wanneer je dus de recentste update van de app zoekt in Google Play (voor Android-toestellen) of in de App store van Apple, dan zal de smartphone die na downloaden ‘automatisch’ op de activity tracker updaten.