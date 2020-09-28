Archief Smartwatches

Smartwatches: goede merken
Duizenden consumenten deelden met ons hun ervaringen met een smartwatch. Lees per merk hoe betrouwbaar het is, hoe tevreden consumenten erover zijn, en hoe snel de horloges stukgaan.
Duizenden consumenten deelden met ons hun ervaringen met een smartwatch. Lees per merk hoe betrouwbaar het is, hoe tevreden consumenten erover zijn, en hoe snel de horloges stukgaan.
Met veel smartwatches kun je contactloos betalen. Bijvoorbeeld met Apple Pay, Garmin Pay of Google Pay. We vertellen je meer over het contactloos betalen met je smartwatch.
Smartwatches geven meestal een melding als je wordt gebeld. Maar je kunt niet op alle horloges een telefoongesprek aannemen. Zelf iemand bellen en een gesprek voeren via het horloge kan op nog minder modellen.
Het kan handig zijn: muziek luisteren vanaf je smartwatch. Dat kunnen eigen muziekbestanden zijn of muziek via een streamingdienst.
Hardloopprestaties kun je bijhouden met een smartwatch.
We testen smartwatches op onder andere het bijhouden van conditie, de batterij en het gebruiksgemak.
Er zijn steeds meer smartwatches met 4G of 5G te koop. Wat kun je er precies mee?
Je hartslag vertelt iets over je gezondheid. Hoe kun je dit meten? En hoe precies zijn die metingen, wat zeggen onze testresultaten daarover?
De Series 10 is dunner en het scherm is verbeterd. Ook is er een dieptemeter en watertemperatuursensor voor wie gaat zwemmen of snorkelen.
Navigeren is soms prettiger op je pols. Bijvoorbeeld als je van de bushalte naar een restaurant in de binnenstad loopt. Je hoeft dan niet telkens te stoppen om op je telefoon te kijken.
De nieuwe Apple Watch Series 9 is nu te koop. Ook dit jaar zijn er weinig grote vernieuwingen. De helderheid is wel verbeterd. En later dit jaar kun je de smartwatch bedienen met een 'Tik Dubbel-gebaar'.
Goedkope namaak-smartwatches hebben ernstige privacyproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van Which?. Volgens deze Britse consumentenorganisatie verzamelen de horloges meer persoonlijke informatie dan nodig.
Ook als je niet (fanatiek) sport, kan een smartwatch wat betekenen voor je gezondheid. En dat gaat veel verder dan stappen tellen. Wij geven je een overzicht van de mogelijkheden.
Nieuw in de Apple Watch Series 8 zijn een polstemperatuursensor en crashdetectie. De temperatuursensor wordt gebruikt voor het bijhouden van je menstruatiecyclus. De crashdetectie schakelt hulp in na een auto-ongeluk. Het horloge is flink duurder dan het model van vorig jaar.
Slimme horloges krijgen steeds meer functies. Zo is het nu mogelijk om je bloeddruk te meten met de Samsung Galaxy Watch4. Maar hoe werkt deze functie precies? En geeft de meting wel een goede indicatie?
Er zitten geen nieuwe gezondheidsfuncties op de Apple Watch Series 7. En hij is ook niet sneller. Wat is er dan wel nieuw?
De Apple Watch Series 6 is een mooie opvolger van eerdere Apple Watch-modellen. Met als belangrijkste toevoeging een zuurstofsaturatiesensor. Wat is er nog meer nieuw?