Nieuwe test friteuses

De beste frituurpan uit de test kost meer dan €80. Hij doet het uitstekend, maar dat geldt ook voor de Beste Koop, die minder dan de helft kost. Sterker nog: de frietjes uit de Beste Koop-friteuse krijgen de hoogste waardering van alle frites uit de bijna 50 friteuses die we de afgelopen jaren testten. Maar let op: de Beste Koop krijgt alleen een hoog testoordeel als je zonder de deksel frituurt. Met de deksel erop koelt de olie erg af tijdens het frituren en wordt de deksel gloeiend heet in de buurt van het handvat. Zonder deksel frituren is dus beter voor de frites, maar je hebt er wel een stuk meer bakluchtjes en vetspetters mee.

Te heet

Er zijn meer friteuses met soortgelijke problemen. Dat een friteuse heet wordt tijdens het gebruik is niet zo'n punt, maar je moet geen risico lopen op brandwonden als je knoppen bedient of handvatten beetpakt. Dat is bij een aantal apparaten dus wel zo en daar krijgen ze dan ook forse puntaftrek voor. De frituurpannen waarbij je de meeste kans loopt op brandwonden, eindigen dan ook ergens onderaan in onze Vergelijker.

Airfryers

