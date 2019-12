Budgetzitjes bieden minder bescherming

Nieuws|Budget-autokinderzitjes - je vindt ze vooral in bouwmarkten en warenhuizen - bieden over het algemeen veel minder bescherming dan producten van de gevestigde orde. Dat werd weer bevestigd in de test die de Consumentenbond met Europese zusterorganisaties en automobielclubs heeft uitgevoerd.