Kinderen in auto beter beschermd

Nieuws|Vanaf midden 2013 moeten autokinderstoeltjes aan strengere eisen gaan voldoen. Dat is afgelopen week besloten door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE), de partij die verantwoordelijk is voor de technische regels waaraan auto's en toebehoren moeten voldoen. De nieuwe zitjes beschermen kinderen beter bij een botsing, bovendien neemt het gebruiksgemak belangrijk toe.

De nieuwe regels worden gefaseerd ingevoerd. Vooralsnog moeten alleen zitjes die met ISOfix in de auto worden bevestigd en waarin het kind in een harnasje wordt vastgezet, aan de nieuwe eisen voldoen. Andere typen zitjes volgen later.

De Consumentenbond vindt het nieuwe eisenpakket een grote stap vooruit vergeleken met de huidige situatie. Nieuw is dat de zitjes een botsing van opzij moeten doorstaan voordat ze op de markt worden toegelaten. Ook nieuw is de verplichting kinderen tot een leeftijd van 15 maanden achterwaarts te vervoeren. Achteruitkijkend vervoer is veiliger voor jonge kinderen.

Voor consumenten is de nieuwe indeling van zitjes het meest in het oog springende verschil. Niet langer is het gewicht van het kind maatgevend, maar de lengte, lees: kledingmaat. Het systeem is i-size gedoopt. Bovendien is makkelijker vast te stellen of zitjes in een bepaald type auto passen. In plaats van te passen en lijsten met geschikte automodellen te controleren, worden zitplaatsen in de auto aangegeven met het i-size logo (zie boven). Ieder i-size kinderzitje past op iedere i-size gelabelde zitplaats. De kans op onjuist gebruik - risicofactor bij een botsing - neemt hierdoor af.

De bond verwacht dat kinderen in een autostoeltje van deze nieuwe generatie, beter zullen worden beschermd bij een botsing. Als deze producten op de markt verschijnen zullen we ze onmiddellijk testen en beoordelen. Houd onze website in de gaten.

Het nieuwe eisenpakket kwam mede tot stand op aandringen van de Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond.



