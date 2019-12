Nieuwe autostoeltjes getest

Nieuws|De Consumentenbond testte enkele nieuwe autostoeltjes. Hoewel ze allemaal voldoende tot goed scoren komen ze niet in aanmerking voor een predicaat Beste Koop of Beste uit de Test. Toch is er een aantal noemenswaardigheden, waaronder een zitje van het nieuwe merk Picomino en een afrader uit de vorige test die flink is verbeterd.

Een van de nieuwe zitjes in deze test is de Kiddy Guardianfix Pro 2, opvolger van de Guardianfix Pro. Dit vorige model deed het goed met Isofix-bevestiging, maar niet met autogordel. Kiddy heeft het model verbeterd. Versie 2 kan ook met de gordel veilig worden gebruikt.Een andere nieuwkomer is van het merk Picomino, geproduceerd door Takata. Dit is een grote speler op de markt van veiligheidssystemen en -onderdelen voor auto's. In Japan verkochten ze al langer kinderzitjes, maar sinds dit jaar is ook het portfolio in Europa er mee uitgebreid. En met succes, gezien het goede testresultaat. De concurrentie is echter hevig bij de groep 2/3-zitjes, waarin de geteste Picomino Maxi valt, waardoor het stoeltje een predicaat misloopt.Inclusief deze oktoberupdate kunnen nu ruim 80 autostoeltjes met elkaar worden vergeleken in de productvergelijker