AvovaSperber X

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix
Testresultaat

Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltje dat zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te gebruiken is. Geschikt voor kinderen van 40 cm tot 105 cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm en een leeftijd van 15 maanden is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje heeft geen handvat om baby's met stoeltje en al in de auto te zetten. Het stoeltje is wel zijwaarts te draaien om je kind gemakkelijker in het stoeltje te zetten. Wanneer je gaat rijden draai je het stoeltje terug naar de rijpositie. Je kunt het stoeltje niet met de autogordel vastzetten.

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee
Is het zitje universeel?
-