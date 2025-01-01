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AxkidMinikid 4 Pro

€ 500,-

Richtprijs

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-125 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm (ongeveer 6 maanden) tot 125 cm (ongeveer 6-7 jaar). Je gebruikt het stoeltje altijd achteruitkijkend en zet het stoeltje vast in de auto met de driepuntsgordel, de steunpoot en extra riempjes voor steun. Dat maakt de installatie wat lastiger. Het stoeltje kan daarom alleen gebruikt worden in auto's met Isofix. Check voor aanschaf of het stoeltje goed in je auto past bij de fabrikant of verkoper van het autostoeltje. Het stoeltje neemt vrij veel ruimte in in de auto. De stoel wordt sneller verkeerd geïnstalleerd als de extra gordelklem of gordelgeleider niet goed wordt gebruikt. Daardoor kan de stoel los komen te zitten

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-125 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in