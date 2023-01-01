AxkidUp
- Soort: Kinderstoeltjes
- Geschikt voor kinderen van: 100-150 cm
- Wijze van vastzetten zitje: Isofix
€ 500,-Richtprijs
Testresultaat
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Vooruitkijkend kinderzitje geschikt voor kinderen van 100 cm tot 150 cm (ongeveer 4 tot 12 jaar). Het zitje kan met een driepuntsgordel worden geïnstalleerd, en in goedgekeurde auto's kan het ook aan de Isofix-bevestigingspunten worden vastgezet voor extra stabiliteit wanneer je kind niet in het stoeltje zit. Bij sommige auto's staat het stoeltje beter als je de hoofdsteun weghaalt. Het zitje is vrij zwaar. Dat kan onhandig zijn als je hem vaak uit de auto moet halen.
