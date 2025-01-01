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Bébé ConfortRock

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  45-75 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig en licht i-Size babystoeltje dat geschikt is voor kinderen tot maar 1 jaar oud (45 cm tot 75 cm). Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Bedenkt dat je na dit stoeltje weer een achteruitkijkend stoeltje nodig zult hebben, omdat 1 jaar erg jong is om vooruitkijkend vervoerd te worden. Dit stoeltje wordt vastgezet met de 3-puntsgordel (we hebben hem ook getest in combinatie met het Family Fix One i-Size onderstel).

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
45-75 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in