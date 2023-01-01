BeSafeBeyond 360 + Beyond Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm tot 125 cm (ongeveer 12 jaar). Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast op het Isofix onderstel en met de steunpoot. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind.